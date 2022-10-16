Оккупанты эвакуируют из Херсона коллаборантов и имущество финансовых учреждений
16.10.2022, 21:11
Иллюстративное фото
Российские захватчики эвакуируют из временно оккупированного Херсона в Крым сотрудников оккупационных администраций и имущество финансовых учреждений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
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Генштаб сообщил, что "оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений".
По информации Генштаба, из Херсона во временно оккупированный Крым вывозят сотрудников оккупационных учреждений в Херсоне и имущество банков и пенсионного фонда.
- Утром 12 октября в ВСУ сообщили, что "закрепили успех" по освобождению пяти населенных пунктов под Бериславом.
- Британская разведка сообщает, что армия России укрепляет новую линию в Херсонской области, вероятно, оккупанты ожидают боев и за сам Херсон.
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