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Оккупанты эвакуируют из Херсона коллаборантов и имущество финансовых учреждений

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 21:11
Оккупанты эвакуируют из Херсона коллаборантов и имущество финансовых учреждений - Фото
Иллюстративное фото

Российские захватчики эвакуируют из временно оккупированного Херсона в Крым сотрудников оккупационных администраций и имущество финансовых учреждений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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Генштаб сообщил, что "оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений".

По информации Генштаба, из Херсона во временно оккупированный Крым вывозят сотрудников оккупационных учреждений в Херсоне и имущество банков и пенсионного фонда.

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Сергій Бережний
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оккупанты эвакуация Херсон временно оккупированные территории коллаборанты
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