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Оккупанты готовы наступать на Донецком и Таврическом направлениях — сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 19:44
Оккупанты готовы наступать на Донецком и Таврическом направлениях — сводка Генштаба ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты находятся в готовности к наступательным действиям. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 13 апреля.

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Враг продолжает наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения противника активных действий не проводят.

На Слобожанском направлении оккупанты частично блокируют Харьков. В связи с невозможностью его захвата, отмечают в Генштабе, российские военные продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.

"На Донецком и Таврическом направлениях, по имеющейся информации, противник находится в готовности к наступательным действиям. Продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары", – сказано в сообщении.

Враг пытается проводить штурмовые действия в районах Северодонецка, Рубежного и Попасной.

На Южнобужском направлении противник проводит воздушную разведку с целью выявления подразделений ВСУ.

В боевых действиях на части территорий юго-восточных областей Украины в составе группировки войск противника действуют отдельные подразделения 103-го, 109-го, 113-го, 125-го и 127-го мотострелковых полков. Их комплектовали посредством принудительной мобилизации мужчин с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Структурно указанные полки насчитывают до 5 батальонов численностью около 300 военнослужащих в каждом. Опыт ведения боевых действий имеет только 5-10% личного состава. Управляют полками офицеры РФ. Эти формирования испытывают значительные проблемы с вооружением, боеприпасами и медикаментами, отмечают в Генштабе.

На некоторых занятых территориях Харьковской области враг вывел из строя сеть сотовой связи.

"Знаковым является то, что оккупационные войска продолжают нести потери на временно занятых территориях. Так, в период с 20 марта по 12 апреля в Мелитополе около 70 военнослужащих вооруженных сил РФ погибли во время патрулирования территории в ночное время", – говорится в сводке.

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Вадим Ребрина
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Генштаб ВСУ война сводка
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