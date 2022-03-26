Оккупанты готовят в Мелитополе проплаченный митинг. Оплата за участие – 1200 рублей

Российские оккупанты 26 марта в 10:00 утра собираются провести на центральной площади Мелитополя проплаченный митинг якобы в поддержку оккупационного режима. Об этом сообщает СБУ.



"Всем желающим "подработать", тем самым изменяя своей Родине, необходимо будет держать российский оккупационный флаг и "искренне" радоваться на видеокамеры", – сказано в сообщении.

По данным спецслужбы, за участие обещают заплатить 1200 российских рублей. Информацию СБУ получила из перехватов телефонных разговоров захватчиков.



Из разговоров также стало известно, что Токмак планируют с 4 апреля перевести на российские рубли. А фермеров Запорожской области пытаются подкупить поставками удобрений, топлива и других материалов для посевных работ из временно оккупированного Крыма.

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Яна Катасонова

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