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Оккупанты готовят в Мелитополе проплаченный митинг. Оплата за участие – 1200 рублей

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 03:57
Оккупанты готовят в Мелитополе проплаченный митинг. Оплата за участие – 1200 рублей - Фото
Иллюстративное фото: скриншот видео

Российские оккупанты 26 марта в 10:00 утра собираются провести на центральной площади Мелитополя проплаченный митинг якобы в поддержку оккупационного режима. Об этом сообщает СБУ.

"Всем желающим "подработать", тем самым изменяя своей Родине, необходимо будет держать российский оккупационный флаг и "искренне" радоваться на видеокамеры", – сказано в сообщении.

По данным спецслужбы, за участие обещают заплатить 1200 российских рублей. Информацию СБУ получила из перехватов телефонных разговоров захватчиков.

Из разговоров также стало известно, что Токмак планируют с 4 апреля перевести на российские рубли. А фермеров Запорожской области пытаются подкупить поставками удобрений, топлива и других материалов для посевных работ из временно оккупированного Крыма.

 Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Яна Катасонова
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война мелитополь
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