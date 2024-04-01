Оккупанты из Дагестана застрелили в спину мужчину за замечания, их будут судить заочно

Правоохранители сообщили, что одному из оккупантов инкриминировано нарушение законов и обычаев войны, двум другим – пособничество в убийстве.

Фото: Офис генерального прокурора

В Украине будут заочно судить трех оккупантов, которые во время захвата одного из сел в Харьковской области в мае 2022 года застрелили местного жителя за то, что тот сделал им замечание. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Харьковской облпрокуратуре направили в суд обвинительный акт против трех российских солдат, уроженцев Дагестана.

Одного из мужчин, 33-летнего военного, будут судить по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, совершенном по предварительному сговору группой лиц, двух других военнослужащих 23 и 25 лет – за пособничество в преступлении.

В прокуратуре сообщили, что оккупанты 3 мая 2022 года на автомобиле прибыли в село Макарово. На тот момент военные РФ базировались во временно оккупированном поселке Казачья Лопань.

По данным правоохранительного органа, мужчины зашли на территорию сельскохозяйственного предприятия, где находился 70-летний житель, и начали стрелять из огнестрельного оружия в сторону находившегося там скота.

Местный мужчина присматривал там за животными и работал охранником. После того как оккупанты открыли огонь, он сделал им замечание, что "выстрелы пугают скот". Российские военнослужащие возмутились, однако покинули территорию предприятия, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

По данным правоохранителей, позже, 5 мая, оккупанты вернулись в село и заметили этого же мужчину, который шел на работу. Один из солдат вышел из автомобиля и дважды выстрелил местному жителю в спину, другие двое следили, чтобы не было свидетелей убийства.

Как отметили в правоохранительном органе, потерпевший погиб на месте, российские солдаты продолжили бить мужчину ногами, чтобы убедиться в его смерти, и только после этого покинули место происшествия.

В настоящее время трое военных находятся в розыске. Им грозит лишение свободы от 15 лет до пожизненного срока.