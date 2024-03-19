Прокуратурі відомо про 35 вбивств росіянами українських військовополонених на полі бою
Офіс генерального прокурора повідомив, що працівниками правоохоронного органу встановлюються обставини страти російськими загарбниками 35 українських військовополонених в умовах бойових дій. Про це йдеться у відповіді ОГП на запит LIGA.net.
Відомство повідомило, що працівники ОГП з’ясовують обставини вбивства 45 українських військовослужбовців під час перебування у російському полоні, зокрема 35 військовополонених на полі бою.
В ОГП зазначили, що наразі проводиться досудове розслідування у 19 кримінальних провадженнях за фактами вбивств, катувань та жорстокого поводження з полоненими військовослужбовцями ЗСУ за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
За результатами розгляду судами кримінальних проваджень вказаної категорії заочно довічне ув’язнення отримав російський військовий, якого визнали винним у розстрілі військовополоненого ЗСУ.
- 18 лютого в одному з Telegram-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній із позицій в Авдіївці.
- Того ж дня було виявлено відео вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.
- 7 березня в ОГП повідомили, що протягом останніх чотирьох місяців випадків страти росіянами українських військовополонених побільшало.
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