Прокуратурі відомо про 35 вбивств росіянами українських військовополонених на полі бою

Як зазначили в прокуратурі, загалом правоохоронці з’ясовують обставини вбивства окупантами 45 військовополонених ЗСУ

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Офіс генерального прокурора повідомив, що працівниками правоохоронного органу встановлюються обставини страти російськими загарбниками 35 українських військовополонених в умовах бойових дій. Про це йдеться у відповіді ОГП на запит LIGA.net.

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Відомство повідомило, що працівники ОГП з’ясовують обставини вбивства 45 українських військовослужбовців під час перебування у російському полоні, зокрема 35 військовополонених на полі бою.

В ОГП зазначили, що наразі проводиться досудове розслідування у 19 кримінальних провадженнях за фактами вбивств, катувань та жорстокого поводження з полоненими військовослужбовцями ЗСУ за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

За результатами розгляду судами кримінальних проваджень вказаної категорії заочно довічне ув’язнення отримав російський військовий, якого визнали винним у розстрілі військовополоненого ЗСУ.

18 лютого в одному з Telegram-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній із позицій в Авдіївці.

Того ж дня було виявлено відео вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

7 березня в ОГП повідомили, що протягом останніх чотирьох місяців випадків страти росіянами українських військовополонених побільшало.

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