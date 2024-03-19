Прокуратуре известно о 35 убийствах россиянами украинских военнопленных на поле боя
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Офис генерального прокурора сообщил, что работниками правоохранительного органа устанавливаются обстоятельства казни российскими захватчиками 35 украинских военнопленных в условиях боевых действий. Об этом говорится в ответе ОГП на запрос LIGA.net.

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Ведомство сообщило, что работники ОГП выясняют обстоятельства убийства 45 украинских военнослужащих во время пребывания в плену, в том числе 35 военнопленных на поле боя.

В ОГП отметили, что в настоящее время проводится досудебное расследование по 19 уголовным производствам по фактам убийств, пыток и жестокого обращения с пленными военнослужащими ВСУ по статье о нарушении законов и обычаев войны.

По результатам рассмотрения судами уголовных производств указанной категории заочно пожизненное заключение получил российский военный, которого признали виновным в расстреле военнопленного ВСУ.

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