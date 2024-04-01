Окупанти з Дагестану застрелили в спину чоловіка за зауваження, їх судитимуть заочно

Правоохоронці повідомили, що одному з окупантів інкриміновано порушення законів і звичаїв війни, двом іншим – пособництво у вбивстві

Фото: Офіс генерального прокурора

В Україні заочно судитимуть трьох окупантів, які під час захоплення одного з сіл на Харківщині у травні 2022 року застрелили місцевого жителя за те, що той зробив їм зауваження. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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У Харківській облпрокуратурі скерували до суду обвинувальний акт проти трьох російських солдатів, уродженців Дагестану.

Одного з чоловіків, 33-річного військового, судитимуть за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, двох інших військовослужбовців 23 та 25 років – за пособництво у злочині.

У прокуратурі повідомили, що окупанти 3 травня 2022 року на автівці прибули до села Макарове. На той момент військові РФ базувалися в тимчасово окупованому селищі Козача Лопань.

За даними правоохоронного органу, чоловіки зайшли на територію сільськогосподарського підприємства, де перебував 70-річний житель, та почали стріляти з вогнепальної зброї у бік худоби, яка там знаходилася.

Місцевий чоловік доглядав там за тваринами та працював охоронцем. Після того як окупанти відкрили вогонь, він зробив їм зауваження, що "постріли лякають худобу". Російські військовослужбовці на це обурились, проте покинули територію підприємства, повідомили в Харківській облпрокуратурі.

За даними правоохоронців, згодом, 5 травня, окупанти повернулися до села та помітили цього ж чоловіка, який йшов на роботу. Один із солдатів вийшов з авто та двічі вистрілив місцевому мешканцю у спину, інші двоє слідкували, щоб не було свідків убивства.

Як наголосили в правоохоронному органі, потерпілий загинув на місці, російські солдати продовжили бити чоловіка ногами, щоб впевнитись у його смерті, та лише після цього покинули місце події.

Наразі троє військових перебувають у розшуку. Їм загрожує позбавлення волі від 15 років до довічного терміну.