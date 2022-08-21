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Оккупанты мобилизовали на Луганщине 430 шахтеров, а в шахты отправили их жен – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 19:16
Оккупанты мобилизовали на Луганщине 430 шахтеров, а в шахты отправили их жен – Гайдай - Фото
Сергей Гайдай (Фото - Луганская ОВГА)

Во временно оккупированном Должанске Луганской области оккупанты отправили на фронт более 400 шахтеров, а в шахтах заменили их женщинами и пенсионерами. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Россияне отправили на фронт 430 сотрудников шахты "Должанская-Капитальная", написал Гайдай, ссылаясь на оккупационные медиа, которые, как он отмечает, "начинают учить население гордиться этим".

В процитированном им сообщении говорится, что "сегодня на полях, заводах и в шахтах мужчин, которые отправились на фронт, заменяют женщины и пенсионеры", как во времена Второй мировой войны.

Гайдай отмечает, что население Должанска ранее составляло 60 000 человек, а сейчас  оккупанты не могут найти мужчин для работы на одном из главных предприятий города.

 

Сергей Бережной
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луганская область Сергей Гайдай принудительная мобилизация Должанск
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