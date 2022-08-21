Оккупанты мобилизовали на Луганщине 430 шахтеров, а в шахты отправили их жен – Гайдай

Во временно оккупированном Должанске Луганской области оккупанты отправили на фронт более 400 шахтеров, а в шахтах заменили их женщинами и пенсионерами. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Россияне отправили на фронт 430 сотрудников шахты "Должанская-Капитальная", написал Гайдай, ссылаясь на оккупационные медиа, которые, как он отмечает, "начинают учить население гордиться этим".

В процитированном им сообщении говорится, что "сегодня на полях, заводах и в шахтах мужчин, которые отправились на фронт, заменяют женщины и пенсионеры", как во времена Второй мировой войны.

Гайдай отмечает, что население Должанска ранее составляло 60 000 человек, а сейчас оккупанты не могут найти мужчин для работы на одном из главных предприятий города.

18 августа Гайдай писал, что во временно оккупированном Луганске продолжается принудительная мобилизация местных жителей, оккупанты начали забирать молодых отцов возле детсадов.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.