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В Луганске мужчины прячутся от принудительной мобилизации, забирают даже у детсадов — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 08:24
В Луганске мужчины прячутся от принудительной мобилизации, забирают даже у детсадов — ОВА - Фото
Сергей Гайдай (Фото: скриншот с видео)

Во временно оккупированном Луганске продолжается принудительная мобилизация местных жителей, оккупанты начали забирать мужчин у детсадов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, работники "военкоматов" на временно оккупированных территориях прибегают к крайним мерам, чтобы пополнить российские войска. Он отметил, что в Луганске мужчины не выходят на улицы без лишней надобности. 

Недавно оккупанты начали обменивать на еду информацию о мужчинах у пожилых женщин у подъездов, а теперь ждут "призывников" даже возле детских садов.

Гайдай заявил, что недавно в городе задержали молодого отца для принудительной мобилизации. 

Читайте также: "Еда за информацию". Оккупанты придумали новый способ принудительной мобилизации – Гайдай 

Дмитрий Гриниченко
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война Луганск временно оккупированные территории Сергей Гайдай принудительная мобилизация
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