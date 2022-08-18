В Луганске мужчины прячутся от принудительной мобилизации, забирают даже у детсадов — ОВА
Во временно оккупированном Луганске продолжается принудительная мобилизация местных жителей, оккупанты начали забирать мужчин у детсадов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, работники "военкоматов" на временно оккупированных территориях прибегают к крайним мерам, чтобы пополнить российские войска. Он отметил, что в Луганске мужчины не выходят на улицы без лишней надобности.
Недавно оккупанты начали обменивать на еду информацию о мужчинах у пожилых женщин у подъездов, а теперь ждут "призывников" даже возле детских садов.
Гайдай заявил, что недавно в городе задержали молодого отца для принудительной мобилизации.
- Гайдай заявлял, что из-за принудительной мобилизации шахты во временно оккупированной Луганской области оказались на грани закрытия.
- У принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса изымают личные документы, чтобы остановить дезертирство.
- Военнопленный из временно оккупированного Луганска, "мобилизованный" в апреле этого года, рассказал СБУ, что боевики устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от "мобилизации" мужчин.
Читайте также: "Еда за информацию". Оккупанты придумали новый способ принудительной мобилизации – Гайдай
Комментарии