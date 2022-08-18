В Луганске мужчины прячутся от принудительной мобилизации, забирают даже у детсадов — ОВА

Во временно оккупированном Луганске продолжается принудительная мобилизация местных жителей, оккупанты начали забирать мужчин у детсадов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, работники "военкоматов" на временно оккупированных территориях прибегают к крайним мерам, чтобы пополнить российские войска. Он отметил, что в Луганске мужчины не выходят на улицы без лишней надобности.

Недавно оккупанты начали обменивать на еду информацию о мужчинах у пожилых женщин у подъездов, а теперь ждут "призывников" даже возле детских садов.

Гайдай заявил, что недавно в городе задержали молодого отца для принудительной мобилизации.

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Дмитрий Гриниченко

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