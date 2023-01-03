Оккупанты на Запорожской АЭС пытаются заменить украинский персонал российским – омбудсмен
Россияне продолжают завозить на временно оккупированную Запорожскую АЭС свой персонал и пытаются заменить им украинцев, которые отказываются сотрудничать с оккупантами. Об этом сообщил в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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Лубинец сообщил, что на должность заместителя директора ЗАЭС по физической защите и режиму россияне намерены назначить Дмитрия Миняева, который сейчас является замдиректора департамента специальной безопасности Росэнергоатома (дочерней структуры Росатома).
Омбудсмен напомнил, что оккупанты с самого захвата станции заставляют ее сотрудников заключать трудовые соглашения с Росатомом, однако большинство работников, несмотря на давление и угрозы, от этого отказались.
Лубинец подчеркнул, что происходящее на ЗАЭС – "проблема не только Украины, но и всего мира", и призвал международное сообщество заставить Россию вывести военных с территории атомной станции и за счет этого снизить угрозу ядерного инцидента.
- 27 ноября 2022 года глава Энергоатома Петр Котин заявил, что "появились признаки", будто оккупанты могут готовиться покинуть ЗАЭС. Однако прошел месяц, а станция по-прежнему захвачена россиянами.
- В МАГАТЭ в конце осени утверждали, что усилят присутствие наблюдателей на всех украинских АЭС.
- На ЗАЭС россияне терроризируют персонал станции. The Insider рассказал о пытках в оккупированном Энергодаре.
- 28 декабря МИД заявил, что рассчитывает на действенные усилия МАГАТЭ по противодействию преступлениям России в отношении ядерных объектов Украины.
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