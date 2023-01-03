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Оккупанты на Запорожской АЭС пытаются заменить украинский персонал российским – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 16:20
Оккупанты на Запорожской АЭС пытаются заменить украинский персонал российским – омбудсмен - Фото
Оккупанты на ЗАЭС (Фото - Telegram, Омбудсман Дмитро Лубінець)

Россияне продолжают завозить на временно оккупированную Запорожскую АЭС свой персонал и пытаются заменить им украинцев, которые отказываются сотрудничать с оккупантами. Об этом сообщил в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец

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Лубинец сообщил, что на должность заместителя директора ЗАЭС по физической защите и режиму россияне намерены назначить Дмитрия Миняева, который сейчас является замдиректора департамента специальной безопасности Росэнергоатома  (дочерней структуры Росатома).

Омбудсмен напомнил, что оккупанты с самого захвата станции заставляют ее сотрудников заключать трудовые соглашения с Росатомом, однако большинство работников, несмотря на давление и угрозы, от этого отказались.

Лубинец подчеркнул, что происходящее на ЗАЭС – "проблема не только Украины, но и всего мира", и призвал международное сообщество заставить Россию вывести военных с территории атомной станции и за счет этого снизить угрозу ядерного инцидента.

Читайте также: Это поражение будет для россиян хуже, чем потеря Херсона. Когда Украина освободит ЗАЭС

Сергій Бережний
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Росатом Дмитрий Лубинец заэс Запорожская АЭС ядерная безопасность Росэнергоатом
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