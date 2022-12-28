МИД призвал МАГАТЭ к решительным мерам в связи с действиями оккупантов на ЗАЭС
МИД рассчитывает на действенные усилия МАГАТЭ и его генерального директора Рафаэля Гросси по противодействию преступлениям России в отношении ядерных объектов Украины, сказано в специальном заявлении.
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МИД выразил решительный протест в связи с незаконным въездом российского топ-чиновника Сергея Кириенко и его пребыванием на территории Запорожской АЭС.
Министерство расценивает это как очередное грубое нарушение государством-агрессором международного права. Кроме того, этот шаг Кремля демонстрирует полное игнорирование трех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, которые требуют от России немедленно вывести военнослужащих и другой персонал с территории ЗАЭС, чтобы Украина могла восстановить полный контроль над станцией и обеспечить ядерную и физическую безопасность ее эксплуатации.
МИД снова призвал ускорить реагирование на преступные действия РФ в отношении ядерных объектов Украины, в том числе расширить санкции на корпорацию Росатом, связанные с ней компании и институции, а также всю ядерную отрасль РФ.
"Отдельно подчеркиваем необходимость разработки механизмов полного прекращения сотрудничества с РФ в сфере ядерных технологий, а также ограничение прав и привилегий РФ в МАГАТЭ", – сказано в заявлении.
- 27 ноября глава Энергоатома Петр Котин заявил, что "появились признаки", будто оккупанты могут готовиться покинуть ЗАЭС. Однако прошел месяц, а станция по-прежнему захвачена россиянами.
- В МАГАТЭ в конце осени утверждали, что усилят присутствие наблюдателей на всех украинских АЭС.
- На ЗАЭС россияне терроризируют персонал станции. The Insider рассказал о пытках в оккупированном Энергодаре.
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