МИД призвал МАГАТЭ к решительным мерам в связи с действиями оккупантов на ЗАЭС

МИД рассчитывает на действенные усилия МАГАТЭ и его генерального директора Рафаэля Гросси по противодействию преступлениям России в отношении ядерных объектов Украины, сказано в специальном заявлении.

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МИД выразил решительный протест в связи с незаконным въездом российского топ-чиновника Сергея Кириенко и его пребыванием на территории Запорожской АЭС.

Министерство расценивает это как очередное грубое нарушение государством-агрессором международного права. Кроме того, этот шаг Кремля демонстрирует полное игнорирование трех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, которые требуют от России немедленно вывести военнослужащих и другой персонал с территории ЗАЭС, чтобы Украина могла восстановить полный контроль над станцией и обеспечить ядерную и физическую безопасность ее эксплуатации.

МИД снова призвал ускорить реагирование на преступные действия РФ в отношении ядерных объектов Украины, в том числе расширить санкции на корпорацию Росатом, связанные с ней компании и институции, а также всю ядерную отрасль РФ.

"Отдельно подчеркиваем необходимость разработки механизмов полного прекращения сотрудничества с РФ в сфере ядерных технологий, а также ограничение прав и привилегий РФ в МАГАТЭ", – сказано в заявлении.

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Сергій Бережний

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