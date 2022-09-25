Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, есть пострадавшие – ОВА

Удары российских ракет зафиксированы в нескольких районах Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе

Последствия удара по Запорожью 23 сентября (ФОто: ТГ главы ОВА)

В ночь на 25 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, есть пострадавшие. Об этом сообщают глава Запорожской ОВА Александр Старух и секретарь горсовета Анатолий Куртев.

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Старух в 01:31 написал, что удары вражеских ракет зафиксированы в нескольких районах Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе.

На том момент было известно о троих раненых.

Глава ОВА сообщил, что повреждены объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция.

По информации Куртева, которую он обнародовал в 07:43, в многоквартирных домах и домах частного сектора повреждены окна. У части домов разрушена кровля.

Повреждены также учебные заведения и больница.

Информация о пострадавших уточняется.