Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, есть пострадавшие – ОВА
В ночь на 25 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, есть пострадавшие. Об этом сообщают глава Запорожской ОВА Александр Старух и секретарь горсовета Анатолий Куртев.
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Старух в 01:31 написал, что удары вражеских ракет зафиксированы в нескольких районах Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе.
На том момент было известно о троих раненых.
Глава ОВА сообщил, что повреждены объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция.
По информации Куртева, которую он обнародовал в 07:43, в многоквартирных домах и домах частного сектора повреждены окна. У части домов разрушена кровля.
Повреждены также учебные заведения и больница.
Информация о пострадавших уточняется.
- В ночь на 24 сентября оккупанты нанесли как минимум пять ракетных ударов по Запорожью, погиб человек и семеро получили ранения.