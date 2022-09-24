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Россияне нанесли пять ракетных ударов по Запорожью, есть погибший и раненные — фото

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 06:16
Россияне нанесли пять ракетных ударов по Запорожью, есть погибший и раненные — фото - Фото
Последствия удара по Запорожью (Фото: Александр Старух/Telegram)

Российские оккупанты нанесли как минимум пять ракетных ударов по Запорожью, есть погибший и семь раненных. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, противник нанес ракетный удар по городу — зафиксировано как минимум пять прилетов по городу, поражены объекты инфраструктуры. 

Одна из ракет попала в жилой сектор и вызвала пожар в многоэтажном доме. Один человек погиб, еще семь получили ранения, они получили медицинскую помощь. 

На месте ударов работают специальные службы. 

  • 21 сентября в результате удара РФ по Запорожью были повреждены частные дома и объекты инфраструктуры, госпитализированы трое людей.
  • 22 сентября днем россияне выпустили девять ракет по Запорожью. Попали по отелю в центральном парке, там – существенные разрушения, люди оказались под завалами. Также россияне ударили по электрической подстанции, из-за чего в нескольких районах частично не было света. Известно об одном погибшем и пятерых пострадавших.
  • Вечером того же дня россияне снова обстреляли Запорожье – второй раз за день, было около 10 прилетов. 

Читайте также: Запорожье. Наступление россиян пока маловероятно, но сил для обороны у них хватает – ОВА

Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар Запорожье Александр Старух
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