Россияне нанесли пять ракетных ударов по Запорожью, есть погибший и раненные — фото

Российские оккупанты нанесли как минимум пять ракетных ударов по Запорожью, есть погибший и семь раненных. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, противник нанес ракетный удар по городу — зафиксировано как минимум пять прилетов по городу, поражены объекты инфраструктуры.

Одна из ракет попала в жилой сектор и вызвала пожар в многоэтажном доме. Один человек погиб, еще семь получили ранения, они получили медицинскую помощь.

На месте ударов работают специальные службы.

21 сентября в результате удара РФ по Запорожью были повреждены частные дома и объекты инфраструктуры, госпитализированы трое людей.

22 сентября днем россияне выпустили девять ракет по Запорожью. Попали по отелю в центральном парке, там – существенные разрушения, люди оказались под завалами. Также россияне ударили по электрической подстанции, из-за чего в нескольких районах частично не было света. Известно об одном погибшем и пятерых пострадавших.

Вечером того же дня россияне снова обстреляли Запорожье – второй раз за день, было около 10 прилетов.

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Дмитро Гриниченко

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