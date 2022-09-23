В Запорожье опять прилеты: россияне выпустили около 10 ракет

Поздно вечером 22 сентября россияне снова обстреляли Запорожье – второй раз за день. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

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Около полуночи он написал, что в областном центре – снова прилеты вражеских ракет.

По предварительной информации, оккупанты выпустили по Запорожью около 10 снарядов.

Чуть позже Старух сообщил, что враг попал в объекты инфраструктуры Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Первый взрыв жители города услышали около 23:45, после чего в областном центре объявили воздушную тревогу.

Сегодня днем россияне выпустили девять ракет по Запорожью. Попали по отелю в центральном парке, там – существенные разрушения, люди оказались под завалами. Также россияне ударили по электрической подстанции, из-за чего в нескольких районах частично не было света. Известно об одном погибшем и пятерых пострадавших.

21 сентября в результате удара РФ по Запорожью были повреждены частные дома и объекты инфраструктуры, госпитализированы трое людей.

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Оксана Житнюк

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