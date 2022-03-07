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"Оккупанты не контролируют территории в Украине". В СНБО показали карту

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 00:46
Фото - ГСЧС

Сегодня, 6 марта, российские оккупанты не контролируют какую-либо часть украинской территории. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром противодействия дезинформации при СНБО.

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"Оккупанты не контролируют территории – они временно контролируют дороги и некоторые населенные пункты", – сказано в сообщении.

Уточняется, что карта предоставлена Нейтаном Русером с ASPI Cyber Policy, она содержит актуальную и корректную информацию, без манипуляций.

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  • Во время эвакуации из Ирпеня Киевской области российские оккупанты обстреляли мирных жителей. Погибли восемь человек – среди них целая семья с детьми.
  • Российские оккупанты сознательно и цинично за одиннадцать дней войны убили в Украине 38 наших детей. 

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Яна Катасонова
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