"Оккупанты не контролируют территории в Украине". В СНБО показали карту

Сегодня, 6 марта, российские оккупанты не контролируют какую-либо часть украинской территории. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром противодействия дезинформации при СНБО.

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"Оккупанты не контролируют территории – они временно контролируют дороги и некоторые населенные пункты", – сказано в сообщении.

Уточняется, что карта предоставлена Нейтаном Русером с ASPI Cyber Policy, она содержит актуальную и корректную информацию, без манипуляций.

Во время эвакуации из Ирпеня Киевской области российские оккупанты обстреляли мирных жителей. Погибли восемь человек – среди них целая семья с детьми.

Российские оккупанты сознательно и цинично за одиннадцать дней войны убили в Украине 38 наших детей.

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Яна Катасонова

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