Оккупанты не прекращают безуспешные атаки на Донбассе, 39 столкновений за сутки – Генштаб

Основные наступательные усилия оккупантов по-прежнему сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки там произошло 39 боевых столкновений. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия, которые успеха не имели, утверждает командование.

Генштаб в сводке избегает говорить о наступательных действиях ВСУ, но отмечает, что на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонные действия.

Военные напоминают, что ночью россияне нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине шестью крылатыми ракетами Х-22, четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и 10 иранскими ударными дронами типа "Shahed-131/136", и подчеркивают, что вероятность новых ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а

ракетные войска и артиллерия поразили 11 районов сосредоточения живой силы, один российский ЗРК и три станции РЭБ.

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