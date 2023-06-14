Генштаб о наступлении: ВСУ имеют частичный успех, бои в направлении Бердянска. У РФ потери

Вооруженные Силы Украины имеют частичный успех в ходе наступательной операции на юге. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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По его словам, за последние трое суток Силы обороны продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километров и освободили около 3 кв. км территории.

Он отметил, что на Бердянском направлении бои продолжаются в районе Макаровки, Новоданиловки и Новопокровки.

Ковалев заявил, что россияне несут большие потери в пехоте и технике — за сутки на Донбассе и юге уничтожена артиллерийская батарея самоходных пушек, два комплекса радиоэлектронной борьбы, около 10 единиц автомобильной техники, радиолокационный комплекс и зенитно-ракетный комплекс.

ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

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