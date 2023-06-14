Генштаб о наступлении: ВСУ имеют частичный успех, бои в направлении Бердянска. У РФ потери
Вооруженные Силы Украины имеют частичный успех в ходе наступательной операции на юге. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
По его словам, за последние трое суток Силы обороны продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километров и освободили около 3 кв. км территории.
Он отметил, что на Бердянском направлении бои продолжаются в районе Макаровки, Новоданиловки и Новопокровки.
Ковалев заявил, что россияне несут большие потери в пехоте и технике — за сутки на Донбассе и юге уничтожена артиллерийская батарея самоходных пушек, два комплекса радиоэлектронной борьбы, около 10 единиц автомобильной техники, радиолокационный комплекс и зенитно-ракетный комплекс.
ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.
- Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.
- 10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии – ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".
- Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.
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