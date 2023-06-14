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Генштаб про наступ: ЗСУ мають частковий успіх, бої у напрямку Бердянська. У РФ великі втрати

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 09:04
Генштаб про наступ: ЗСУ мають частковий успіх, бої у напрямку Бердянська. У РФ великі втрати - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: 47 ОМБр "Магура"/Facebook)

Збройні Сили України мають частковий успіх у ході наступальної операції на півдні. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, за останні три доби Сили оборони просунулися на деяких напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра і звільнили близько 3 кв. км території.

Він зазначив, що на Бердянському напрямку бої тривають у районі Макарівки, Новоданилівки та Новопокровки.

Ковальов заявив, що росіяни зазнають великих втрат у піхоті та техніці — за добу на Донбасі та півдні знищено артилерійську батарею самохідних гармат, два комплекси радіоелектронної боротьби, близько 10 одиниць автомобільної техніки, радіолокаційний комплекс та зенітно-ракетний комплекс.

ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Дмитро Гриниченко
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війнабердянськГенштабнаступЗапорізька область
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