Окупанти не припиняють даремні атаки на Донбасі, за добу там 39 зіткнень – Генштаб

Основні наступальні зусилля окупантів, як і раніше, зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, за добу там сталося 39 бойових зіткнень. Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

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На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії, яких успіху не мали, стверджує командування.

Генштаб у зведенні уникає говорити про наступальні дії ЗСУ, але зазначає, що на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборонні дії.

Військові нагадують, що вночі росіяни завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні шістьма крилатими ракетами Х-22, чотирма крилатими ракетами "Калібр" та 10 іранськими ударними дронами типу "Shahed-131/136", і підкреслюють, що ймовірність нових ударів на всій території України продовжує залишатися високою.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, а ракетні війська та артилерія вразили 11 районів зосередження живої сили, один російський ЗРК та три станції РЕБ.

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