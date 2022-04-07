Оккупанты не смогли прорвать оборону ВСУ в Новотошковском: стреляют по мирным – глава ОВА

Россияне не смогли вчера войти в Новотошковское Луганской области, зато обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Враг безуспешно пытается прорвать оборону ВСУ, поэтому из оружия дальнего боя убивает мирное население и разрушает дома", – написал Гайдай.

Генштаб ВСУ в утренней сводке также сообщал, что оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону в районе Новотошковского. Российские войска продолжают артобстрелы Попасной, чтобы нанести огневое поражение ВСУ и возобновить наступление на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку.

Гайдай отметил, что количество поврежденных вчера многоэтажек в Северодонецке еще устанавливается. Есть разрушения домов в Лисичанске, а также хозпостроек в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковке. Ночью горела крыша больницы в Северодонецке.

Глава ОВА напомнил, что вчера ​​в Северодонецке загорелись по меньшей мере 10 домов, во многих многоэтажках выбиты окна, повреждена крыша, есть разрушения сразу в двух учебных заведениях и нескольких магазинах. В результате обстрелов оккупантов ранены пять человек, стоявших в очереди в центре предоставления гуманитарной помощи.

Гадай также сообщил, что оккупанты всю ночь обстреливали Золотое и Горское и делают это до сих пор, "постепенно уничтожая города".

По данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает накапливать живую силу и технику на востоке, пытаясь захватить Донбасс в административных границах Донецкой и Луганской областей.

В связи с ожидаемой эскалацией на Донбассе главы ОВА призывают гражданских эвакуироваться с территорий Донецкой и Луганской областей, чтобы не подвергать себя опасности и не мешать военным выполнять боевые задачи.

Оксана Житнюк

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