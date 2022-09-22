Оккупанты не выпускают мужчин до 35 лет с оккупированной территории Запорожья – Федоров
Оккупанты на блокпосте в Васильевке Запорожской области не пропускают мужчин от 18 до 35 лет в сторону Запорожья. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров, призвавший мужчин до 35 лет немедленно покинуть оккупированную территорию.
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Федоров считает, что цель оккупантов – мобилизация украинских мужчин в качестве "пушечного мяса" на фронт.
"В 2014 году в так называемых ЛНР/ДНР оккупанты устраивали настоящую охоту на мужчин. То же они делают и на ТОТ Запорожской и Херсонской областей", – написал он.
По его словам, необходимо уже сейчас либо пытаться выезжать в сторону Запорожья, либо выбрать альтернативный путь – в сторону Грузии через временно оккупированный Крым. "Времени осталось мало", – подчеркнул мэр.
- Сегодня, по словам Федорова, на Центральном рынке Мелитополя российские оккупанты совершили взрыв — пострадали, в том числе ликвидированы, шесть российских военных.
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