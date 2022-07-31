Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии ферму в Сумской области – глава ОВА
31.07.2022, 10:48
Фото - Telegram/Дмитро Живицький, глава Сумської ОВА
Российские оккупанты утром обстреляли ферму в Миропольской громаде Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
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По словам Живицкого, около 5:30 утра россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской громаде. Всего, пишет он, было около 50 "прилетов".
Снаряды попали в местную ферму и вызвали на ней пожар.
Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
- В ночь с 30 на 31 июля оккупанты вели один из самых сильных обстрелов Николаева за все время войны.
- Сегодня ночью оккупанты также обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, есть разрушения, как минимум один человек пострадал.
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