Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии ферму в Сумской области – глава ОВА

Российские оккупанты утром обстреляли ферму в Миропольской громаде Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

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По словам Живицкого, около 5:30 утра россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской громаде. Всего, пишет он, было около 50 "прилетов".

Снаряды попали в местную ферму и вызвали на ней пожар.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

В ночь с 30 на 31 июля оккупанты вели один из самых сильных обстрелов Николаева за все время войны.

Сегодня ночью оккупанты также обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, есть разрушения, как минимум один человек пострадал.

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Сергей Бережной

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