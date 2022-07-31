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Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии ферму в Сумской области – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 10:48
Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии ферму в Сумской области – глава ОВА - Фото
Фото - Telegram/Дмитро Живицький, глава Сумської ОВА

Российские оккупанты утром обстреляли ферму в Миропольской громаде Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

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По словам Живицкого, около 5:30 утра россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской громаде. Всего, пишет он, было около 50 "прилетов".

Снаряды попали в местную ферму и вызвали на ней пожар. 

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

  • Сегодня ночью оккупанты также обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, есть разрушения, как минимум один человек пострадал.

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Сергей Бережной
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обстрелы сумская область
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