Оккупанты обстреляли из РСЗО "Ураган" город Нежин. Мэр сообщает о погибших и раненых
10.03.2022, 23:50
Российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" город Нежин Черниговской области. Мэр города Александр Кодола пишет, что есть информация о двух погибших и восьмерых раненых.
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В результате взрыва также повреждено 40 метров теплотрассы. Сейчас соответствующие службы проводят ремонтные работы. До конца дня тепло должно быть возвращено в дома, сообщил мэр.
Четыре дома остаются без света, ремонтные работы будут продолжены завтра. В школе, детском саду и амбулатории семейной медицины в результате взрыва повреждены окна. Последствия ликвидируются, сообщил Кодола.
- 9 марта российские оккупанты обстреляли людей, которые шли пешим маршрутом из города.
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