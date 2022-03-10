Оккупанты обстреляли из РСЗО "Ураган" город Нежин. Мэр сообщает о погибших и раненых

Российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" город Нежин Черниговской области. Мэр города Александр Кодола пишет, что есть информация о двух погибших и восьмерых раненых.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В результате взрыва также повреждено 40 метров теплотрассы. Сейчас соответствующие службы проводят ремонтные работы. До конца дня тепло должно быть возвращено в дома, сообщил мэр.

Четыре дома остаются без света, ремонтные работы будут продолжены завтра. В школе, детском саду и амбулатории семейной медицины в результате взрыва повреждены окна. Последствия ликвидируются, сообщил Кодола.

9 марта российские оккупанты обстреляли людей, которые шли пешим маршрутом из города.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.