Оккупанты обстреляли многоэтажки и рынок в Украинске Донецкой области – фото

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Украинск Покровского района Донецкой области. По меньшей мере восемь человек получили ранения. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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По его словам, все раненые доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь.

Кириленко сообщил, что россияне обстреляли город сегодня утром — повредили три многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.

14 апреля Россия обстреляла Славянск восемью ракетами С-300, были попадания в жилые дома. Погиб двухлетний ребенок. Повреждены пять многоэтажек, пять частных домов, школа, база отдыха, админздание, магазин, хозцентр и 12 автомобилей.

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Вадим Ребрина

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