Оккупанты обстреляли многоэтажки и рынок в Украинске Донецкой области – фото
18.04.2023, 14:59
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Украинск Покровского района Донецкой области. По меньшей мере восемь человек получили ранения. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, все раненые доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь.
Кириленко сообщил, что россияне обстреляли город сегодня утром — повредили три многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.
- 14 апреля Россия обстреляла Славянск восемью ракетами С-300, были попадания в жилые дома. Погиб двухлетний ребенок. Повреждены пять многоэтажек, пять частных домов, школа, база отдыха, админздание, магазин, хозцентр и 12 автомобилей.
Читайте также: Удар по Славянску. Появилось видео первых минут обстрела с патрульных камер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии