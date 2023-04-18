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Оккупанты обстреляли многоэтажки и рынок в Украинске Донецкой области – фото

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 14:59
Оккупанты обстреляли многоэтажки и рынок в Украинске Донецкой области – фото - Фото
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Украинск Покровского района Донецкой области. По меньшей мере восемь человек получили ранения. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, все раненые доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь.

Оккупанты обстреляли многоэтажки и рынок в Украинске Донецкой области – фото

Кириленко сообщил, что россияне обстреляли город сегодня утром — повредили три многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.

Оккупанты обстреляли многоэтажки и рынок в Украинске Донецкой области – фото
  • 14 апреля Россия обстреляла Славянск восемью ракетами С-300, были попадания в жилые дома. Погиб двухлетний ребенок. Повреждены пять многоэтажек, пять частных домов, школа, база отдыха, админздание, магазин, хозцентр и 12 автомобилей.

Читайте также: Удар по Славянску. Появилось видео первых минут обстрела с патрульных камер

Вадим Ребрина
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обстрел Донбасс украинск
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