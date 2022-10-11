Оккупанты обстреляли Никополь зажигательными боеприпасами – видео

Российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня, используя зажигательные боеприпасы. Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

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"Твари сегодня начали рано, из РСЗО, использовали зажигательные боеприпасы. Радует, что в ответ сразу прилетело", – написал он.

За вчерашний день были зафиксированы попадания ракет армии РФ в 12 областях, погибли 19 человек. Россия выпустила по территории Украины более 80 ракет, 60% из них сбила украинская ПВО.

Сегодня россияне продолжили массированные ракетные атаки по территории Украины. За полдня украинская противовоздушная оборона сбила 20 ракет и 13 иранских дронов-камикадзе.

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Вадим Ребрина

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