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Оккупанты обстреляли Никополь зажигательными боеприпасами – видео

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 23:24
Оккупанты обстреляли Никополь зажигательными боеприпасами – видео - Фото
Скриншот с видео

Российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня, используя зажигательные боеприпасы. Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

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"Твари сегодня начали рано, из РСЗО, использовали зажигательные боеприпасы. Радует, что в ответ сразу прилетело", – написал он.

  • За вчерашний день были зафиксированы попадания ракет армии РФ в 12 областях, погибли 19 человек. Россия выпустила по территории Украины более 80 ракет, 60% из них сбила украинская ПВО.
  • Сегодня россияне продолжили массированные ракетные атаки по территории Украины. За полдня украинская противовоздушная оборона сбила 20 ракет и 13 иранских дронов-камикадзе.

Читайте также: Зеленский о ракетном терроре: Где были надежды России – будут руины ее государственности

Вадим Ребрина
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обстрел война Никополь
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