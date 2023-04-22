Оккупанты обстреляли парк в Херсоне: ранен мужчина
22.04.2023, 19:50
Российские оккупанты (Фото: россми)
Российские оккупанты обстреляли один из парков Херсона. Ранен 46-летний мужчина. Об этом Суспильному сообщил руководитель пресс-офиса ОВА Александр Толоконников.
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"Ударили по одному из прибрежных парков в Херсоне. 46-летний мужчина получил ранение голени, а также ссадину головы", – рассказал Толоконников.
Раненого мужчину доставили в клиническую больницу городской, ему оказывают медицинскую помощь.
- 15 апреля оккупанты атаковали Херсон из артиллерии. В результате обстрела погибли два человека.
- 18 апреля утром российские военные снова обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки ранения получили гражданские, один человек погиб.
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