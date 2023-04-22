UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты обстреляли парк в Херсоне: ранен мужчина

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2023, 19:50
Оккупанты обстреляли парк в Херсоне: ранен мужчина - Фото
Российские оккупанты (Фото: россми)

Российские оккупанты обстреляли один из парков Херсона. Ранен 46-летний мужчина. Об этом Суспильному сообщил руководитель пресс-офиса ОВА Александр Толоконников.

"Ударили по одному из прибрежных парков в Херсоне. 46-летний мужчина получил ранение голени, а также ссадину головы", – рассказал Толоконников.

Раненого мужчину доставили в клиническую больницу городской, ему оказывают медицинскую помощь.

  • 15 апреля оккупанты атаковали Херсон из артиллерии. В результате обстрела погибли два человека.
  • 18 апреля утром российские военные снова обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки ранения получили гражданские, один человек погиб.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел Херсон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 