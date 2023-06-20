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Оккупанты обстреляли спасателей в Херсоне: один погиб, несколько человек ранены

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 16:35
Оккупанты обстреляли спасателей в Херсоне: один погиб, несколько человек ранены - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - ГСЧС, Херсон)

Российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, есть погибший и несколько раненых. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак

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 "Российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые расчищали ил. В результате артобстрела погиб один сотрудник ГСЧС, еще 8 сотрудников пострадали", – написал Ермак.

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Сергей Бережной
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