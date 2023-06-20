Оккупанты обстреляли спасателей в Херсоне: один погиб, несколько человек ранены
20.06.2023, 16:35
Иллюстративное изображение (Фото - ГСЧС, Херсон)
Российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, есть погибший и несколько раненых. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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"Российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые расчищали ил. В результате артобстрела погиб один сотрудник ГСЧС, еще 8 сотрудников пострадали", – написал Ермак.
- 19 июня сообщалось, что РФ не пускает гуманитарную миссию ООН на временно оккупированный левый берег Днепра.
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