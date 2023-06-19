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Россияне ночью обстреляли Херсон. Появилось видео с последствиями пожаров видео

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19.06.2023, 12:34
Видео: Херсонская ОВА
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Появилось видео с последствиями российского удара по Херсону в ночь на 19 июня. Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Выжженые до тла авто. Раскуроченые здания. Выбитые окна и воронки на дороге. Херсон пережил очередную ужасную ночь", – написал он.

Российские оккупанты попали в автозаправочную станцию, из-за чего загорелся пожар.

Также из-за обстрелов горела автобусная стоянка, сообщается о повреждении около десяти транспортных средств и экскаватора спасателей.

Из-за вражеских обстрелов произошло возгорание на складах, выставочных залах и хозяйственных постройках, сообщает Прокудин.

В результате атаки РФ пострадавших среди людей нет, пишет глава ОВА.

  • Оккупанты обстреляли автопредприятие в Херсоне, из-за чего загорелись 10 маршруток. В ГСЧС и Офисе президента показали последствия ударов.
  • Ночью 19 июня 2023 года оккупанты нанесли удары по Одесской области четырьмя ракетами "Калибр" с подводной лодки.

Читайте также: Терроризм. Россияне ударили по центру Херсона, пока людей спасали от воды – фото, видео

Артём Джерипа
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