Ночной удар по Одессе. Россия выпустила четыре "Калибра" с подводной лодки – ВСУ

Ночью 19 июня Россия атаковала Одесскую область четырьмя ракетами "Калибр", выпущенными с подводной лодки. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" капитан первого ранга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Гуменюк отметила, что пуски с подводных лодок считаются очень сложными для обнаружения.

Она сообщила, что "Калибры" были выпущены с российской подводной лодки в Черном море.

"Силы противовоздушной обороны отработали отлично. Все четыре ракеты, которые были направлены на Одесскую область, были уничтожены на подлете к побережью. Попаданий не допустили", – сказала капитан первого ранга.

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