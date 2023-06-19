Ночной удар по Одессе. Россия выпустила четыре "Калибра" с подводной лодки – ВСУ
19.06.2023, 07:19
Запуск ракеты ''Калибр'' (Скриншот видео)
Ночью 19 июня Россия атаковала Одесскую область четырьмя ракетами "Калибр", выпущенными с подводной лодки. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" капитан первого ранга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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Гуменюк отметила, что пуски с подводных лодок считаются очень сложными для обнаружения.
Она сообщила, что "Калибры" были выпущены с российской подводной лодки в Черном море.
"Силы противовоздушной обороны отработали отлично. Все четыре ракеты, которые были направлены на Одесскую область, были уничтожены на подлете к побережью. Попаданий не допустили", – сказала капитан первого ранга.
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