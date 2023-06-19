RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нічний удар по Одесі. Росія випустила чотири "Калібри" з підводного човна – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 07:19
Нічний удар по Одесі. Росія випустила чотири
Запуск ракети ''Калібр'' (Скриншот відео)

Вночі 19 червня Росія атакувала Одеську область чотирма ракетами "Калібр", випущеними з підводного човна. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" капітан першого рангу Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк наголосила, що пуски з підводних човнів вважаються дуже складними для виявлення.

Вона повідомила, що "Калібри" були випущені з російського підводного човна у Чорному морі.

"Сили протиповітряної оборони відпрацювали відмінно. Усі чотири ракети, які були спрямовані на Одеську область, були знищені на підльоті до узбережжя. Влучань не допущено", – сказала капітан першого рангу.

Читайте також: Ракетний комплекс "Сапсан" зможе бити на 400 км, проєкт готовий на дві третини

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаракетний ударкалібрОдессаНаталія Гуменюк
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 