Нічний удар по Одесі. Росія випустила чотири "Калібри" з підводного човна – ЗСУ
19.06.2023, 07:19
Запуск ракети ''Калібр'' (Скриншот відео)
Вночі 19 червня Росія атакувала Одеську область чотирма ракетами "Калібр", випущеними з підводного човна. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" капітан першого рангу Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
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Гуменюк наголосила, що пуски з підводних човнів вважаються дуже складними для виявлення.
Вона повідомила, що "Калібри" були випущені з російського підводного човна у Чорному морі.
"Сили протиповітряної оборони відпрацювали відмінно. Усі чотири ракети, які були спрямовані на Одеську область, були знищені на підльоті до узбережжя. Влучань не допущено", – сказала капітан першого рангу.
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