З'явилось відео з наслідками російського удару по Херсону вночі проти 19 червня. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Випалені вщент автівки. Розкурочені будівлі. Вибиті вікна та вирви на дорозі. Херсон пережив чергову жахливу ніч", – написав він.

Російські окупанти влучили в автозаправну станцію, через що здійнялась пожежа.

Також через обстріл палала автобусна стоянка, повідомляється про пошкодження близько десяти транспортних засобів та екскаватора рятувальників.

Через ворожі обстріли сталось займання на складах, виставкових залах та господарчих спорудах, повідомляє Прокудін.

Унаслідок атаки РФ постраждалих серед людей немає, пише глава ОВА.

Окупанти обстріляли автопідприємство у Херсоні, через що загорілися 10 маршруток. В ДСНС та Офісі президента показали наслідки ударів.

Вночі 19 червня 2023 року окупанти завдали ударів по Одеській області чотирма ракетами "Калібр" з підводного човна.

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