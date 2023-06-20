Окупанти обстріляли рятувальників у Херсоні: один загинув, кілька людей поранено

Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, є загиблий та кілька поранених. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул. Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали.", – написав Єрмак.

19 червня повідомлялося, що РФ не пускає гуманітарну місію ООН на тимчасово окупований лівий берег Дніпра.

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