Окупанти обстріляли рятувальників у Херсоні: один загинув, кілька людей поранено
20.06.2023, 16:35
Ілюстративне зображення (Фото - ДСНС, Херсон)
Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, є загиблий та кілька поранених. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
"Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул. Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали.", – написав Єрмак.
- 19 червня повідомлялося, що РФ не пускає гуманітарну місію ООН на тимчасово окупований лівий берег Дніпра.
Дивіться також: Росіяни вночі обстріляли Херсон. З'явилось відео з наслідками пожеж
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі