Оккупанты, похоже, снова отложили "референдум" в Херсонской области — замглавы облсовета

Оккупанты в Херсонской области заявили о необходимости проведения "референдума" одновременно с Донецкой областью. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, предположив, что россияне вынуждены в очередной раз перенести сроки проведения псевдореферендума.

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Соболевский считает, что причинами такого решения являются отсутствие поддержки населения, неспособность сформировать хотя бы минимальное количество избирательных комиссий, "понимание того, что шоу выходит откровенно убогим".

"Есть еще одна вероятная причина – страх политических последствий, когда после проведения шоу и фактически аннексии Херсонской области ВСУ деоккупируют регион. Оркам придется смириться с потерей уже якобы "своих" территорий. Если это так, то они уже понимают, как будут развиваться события в области, и что "загостившимся" оккупантам пора собирать вещи или же готовиться к смерти", – считает замглавы облсовета.

Ранее оккупанты собирались провести "референдум" на захваченных украинских территориях в начале сентября.

Служба Безопасности Украины раскрыла планы российских оккупантов по проведению псевдореферендума в Херсоне и аннексии южных территорий.

Оккупационные власти в захваченных крупных городах южной части Запорожской области ищут коллаборантов, чтобы создать массовку для так называемых акций в поддержку псевдореферендума.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты завезли в город около 700 человек массовки на форум для объявления начала подготовки псевдореферендума в Запорожской области.

Вадим Ребрина

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