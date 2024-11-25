Оккупанты попали дроном в людей, получавших гуманитарку. Есть пострадавшие
В Николаевской области армия России атаковала FPV-дроном жителей населенного пункта Солончаки Куцурубской громады при выдаче гуманитарки. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
По словам главы ОВА, враг намеренно целился в толпу. Ранения получили пять человек, среди которых представители гуманитарной миссии и местные жители.
Все раненые доставлены в больницу. Двое мужчин и женщина находятся в состоянии средней тяжести, двое мужчин – в тяжелом состоянии, добавил Ким.
- 25 ноября Россия ударила по центру Одессы ракетами. Ранены по меньшей мере 10 человек, разрушены жилые дома, повреждены авто.
- Враг также атаковал Харьков. Пострадали 15 человек, повреждены жилые дома в центре города.
- Взрывы раздавались и в Запорожье – враг запустил дроны. В результате атаки повреждены дома, ранен подросток.