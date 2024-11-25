Оккупанты попали дроном в людей, получавших гуманитарку. Есть пострадавшие
Иллюстративное фото: ЕРА

В Николаевской области армия России атаковала FPV-дроном жителей населенного пункта Солончаки Куцурубской громады при выдаче гуманитарки. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

По словам главы ОВА, враг намеренно целился в толпу. Ранения получили пять человек, среди которых представители гуманитарной миссии и местные жители.

Все раненые доставлены в больницу. Двое мужчин и женщина находятся в состоянии средней тяжести, двое мужчин – в тяжелом состоянии, добавил Ким.

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