Оккупанты попали дроном в людей, получавших гуманитарку. Есть пострадавшие

Двое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото: ЕРА

В Николаевской области армия России атаковала FPV-дроном жителей населенного пункта Солончаки Куцурубской громады при выдаче гуманитарки. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

По словам главы ОВА, враг намеренно целился в толпу. Ранения получили пять человек, среди которых представители гуманитарной миссии и местные жители.

Все раненые доставлены в больницу. Двое мужчин и женщина находятся в состоянии средней тяжести, двое мужчин – в тяжелом состоянии, добавил Ким.

25 ноября Россия ударила по центру Одессы ракетами. Ранены по меньшей мере 10 человек, разрушены жилые дома, повреждены авто.

Враг также атаковал Харьков. Пострадали 15 человек, повреждены жилые дома в центре города.

Взрывы раздавались и в Запорожье – враг запустил дроны. В результате атаки повреждены дома, ранен подросток.