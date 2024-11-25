Окупанти поцілили дроном у людей, які отримували гуманітарку. Є постраждалі

Двоє з п'яти постраждалих перебувають у важкому стані

Ілюстративне фото: ЕРА

У Миколаївській області армія Росії атакувала FPV-дроном мешканців населеного пункту Солончаки Куцурубської громади під час видавання гуманітарки. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За словами голови ОВА, ворог навмисно поцілив у натовп. Поранення отримали п'ятеро осіб, серед яких представники гуманітарної місії та місцеві мешканці.

Всі поранені доставлені в лікарню. Двоє чоловіків та жінка перебувають у стані середньої тяжкості, двоє чоловіків – у важкому стані, додав Кім.

25 листопада Росія вдарила по центру Одеси ракетами. Поранено щонайменше 10 осіб, зруйновані житлові будинки, понівечені авто.

Ворог також атакував Харків. Постраждало 15 осіб, пошкоджені житлові будинки в центрі міста.

Вибухи лунали й у Запоріжжі – ворог запустив дрони. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, поранено підлітка.