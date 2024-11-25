Окупанти поцілили дроном у людей, які отримували гуманітарку. Є постраждалі
У Миколаївській області армія Росії атакувала FPV-дроном мешканців населеного пункту Солончаки Куцурубської громади під час видавання гуманітарки. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За словами голови ОВА, ворог навмисно поцілив у натовп. Поранення отримали п'ятеро осіб, серед яких представники гуманітарної місії та місцеві мешканці.
Всі поранені доставлені в лікарню. Двоє чоловіків та жінка перебувають у стані середньої тяжкості, двоє чоловіків – у важкому стані, додав Кім.
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