Окупанти поцілили дроном у людей, які отримували гуманітарку. Є постраждалі
Ілюстративне фото: ЕРА

У Миколаївській області армія Росії атакувала FPV-дроном мешканців населеного пункту Солончаки Куцурубської громади під час видавання гуманітарки. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За словами голови ОВА, ворог навмисно поцілив у натовп. Поранення отримали п'ятеро осіб, серед яких представники гуманітарної місії та місцеві мешканці.

Всі поранені доставлені в лікарню. Двоє чоловіків та жінка перебувають у стані середньої тяжкості, двоє чоловіків – у важкому стані, додав Кім.

  • 25 листопада Росія вдарила по центру Одеси ракетами. Поранено щонайменше 10 осіб, зруйновані житлові будинки, понівечені авто.
  • Ворог також атакував Харків. Постраждало 15 осіб, пошкоджені житлові будинки в центрі міста.
  • Вибухи лунали й у Запоріжжі – ворог запустив дрони. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, поранено підлітка.
Читайте також
Україну атакували півтори сотні дронів. Військові заявили про нову тактику росіян
війнамиколаївська областьвіталій кіматака дронів