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Оккупанты приговорили крымчанина к шести годам колонии

23.03.2021, 21:45
Оккупанты приговорили крымчанина к шести годам колонии - Фото
Меджит Аблямитов (Фото: Крымская солидарность)

Сегодня, 23 марта, российские оккупанты в Крыму приговорили Меджита Аблямитова, которого обвиняли в участии в "украинском нацбатальоне", к шести годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Об этом сообщает Радио Свобода.

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ФСБ России задержала Аблямитова в августе 2020 года. Крымчанина обвинили в том, что в 2016 году выехал на материковую часть Украины и "вступил в батальон имени Номана Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым".

СПРАВКА. Батальон имени Номана Челебиджихана – добровольческое крымскотатарское формирование. Участники батальона принимали активное участие в блокаде на административной границе с оккупированным Крымом в 2016 году.
  • Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного задержания гражданина Украины.

Читайте также: Оккупированный Крым поделили друзья Путина – расследование Новой газеты

Наталия Медведева
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Крым политзаключенные крымские татары
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