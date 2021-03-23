Оккупанты приговорили крымчанина к шести годам колонии

Сегодня, 23 марта, российские оккупанты в Крыму приговорили Меджита Аблямитова, которого обвиняли в участии в "украинском нацбатальоне", к шести годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Об этом сообщает Радио Свобода.

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ФСБ России задержала Аблямитова в августе 2020 года. Крымчанина обвинили в том, что в 2016 году выехал на материковую часть Украины и "вступил в батальон имени Номана Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым".

СПРАВКА. Батальон имени Номана Челебиджихана – добровольческое крымскотатарское формирование. Участники батальона принимали активное участие в блокаде на административной границе с оккупированным Крымом в 2016 году.

Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного задержания гражданина Украины.

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Наталия Медведева

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