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Оккупанты продолжают попытки наступать на трех направлениях – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 18:27
Оккупанты продолжают попытки наступать на трех направлениях – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 4 ноября, российские оккупанты продолжали попытки наступать на трех направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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Как отмечается, противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Сегодня на Бахмутском направлении оккупанты вели обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Белогоровки, Бахмута, Андреевки, Клещеевки и Иванграда.

На Авдеевском направлении враг стрелял из танков и всего спектра артиллерии в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Парасковиевки.

На Новопавловском направлении российские войска вели огонь из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Времевка и Большая Новоселка.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу четыре удара – по двум районам скопления войск и по двум позициям средств противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения ПВО сбили два БПЛА Shahed-136.

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления врага, пять районов скопления войск россиян и ряд других важных военных объектов противника.

  • Ранее сегодня в России Путин узаконил мобилизацию против Украины зеков, совершивших тяжкие преступления.

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Наталія Медведєва
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война сводка генштаб
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