Оккупанты продолжают попытки наступать на трех направлениях – Генштаб
Сегодня, 4 ноября, российские оккупанты продолжали попытки наступать на трех направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
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Как отмечается, противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Сегодня на Бахмутском направлении оккупанты вели обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Белогоровки, Бахмута, Андреевки, Клещеевки и Иванграда.
На Авдеевском направлении враг стрелял из танков и всего спектра артиллерии в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Парасковиевки.
На Новопавловском направлении российские войска вели огонь из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Времевка и Большая Новоселка.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу четыре удара – по двум районам скопления войск и по двум позициям средств противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения ПВО сбили два БПЛА Shahed-136.
Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления врага, пять районов скопления войск россиян и ряд других важных военных объектов противника.
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