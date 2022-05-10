Оккупанты пытаются наладить в Мариуполе ремонт военной техники – Андрющенко

Оккупанты пытаются создать базу для ремонта военной техники на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича. Об этом пишет в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Андрющенко сообщает, что работников завода приглашают явиться на завод 12 мая для старта "перезагрузки".

При этом, утверждает он, "о полноценном перезапуске завода речь не идет". Фактически оккупанты хотят создать на заводе цеха для ремонта танков и БТРов, но для этого им необходима рабочая сила.

"Мариуполь оказался для оккупантов настолько недружественным городом, что даже технику ремонтировать некому, хотя в городе каждый второй мастер в этом деле", – написал Андрющенко.

24 февраля группа Метинвест приняла решение перевести часть оборудования ММК им. Ильича и Азовстали в режим "горячей консервации" для сохранения оборудования и предотвращения техногенных аварий. Часть сотрудников предприятия была эвакуирована.

Сергей Бережной

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