UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты пытаются наладить в Мариуполе ремонт военной техники – Андрющенко

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 17:08
Оккупанты пытаются наладить в Мариуполе ремонт военной техники – Андрющенко - Фото
ММК им. Ильича (Фото - mrpl.city)

Оккупанты пытаются создать базу для ремонта военной техники на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича. Об этом пишет в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Андрющенко сообщает, что работников завода приглашают явиться на завод 12 мая для старта "перезагрузки".

При этом, утверждает он, "о полноценном перезапуске завода речь не идет". Фактически оккупанты хотят создать на заводе цеха для ремонта танков и БТРов, но для этого им необходима рабочая сила. 

"Мариуполь оказался для оккупантов настолько недружественным городом, что даже технику ремонтировать некому, хотя в городе каждый второй мастер в этом деле", – написал Андрющенко.

24 февраля группа Метинвест приняла решение перевести часть оборудования ММК им. Ильича и Азовстали в режим "горячей консервации" для сохранения оборудования и предотвращения техногенных аварий. Часть сотрудников предприятия была эвакуирована.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь ММК им. Ильича
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 