Оккупанты с территории РФ шесть часов били по Сумщине – есть погибший, разрушения: фото

Возбуждено уголовное производство относительно нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством

Фото: ОГП

Российские захватчики в течение шести часов из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру поселка городского типа Большая Писаревка Сумской области – в результате погиб мирный житель, есть разрушения. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Максимальное предусмотренное наказание – пожизненное заключение.

По данным следствия, российские захватчики в течение шести часов с территории РФ артиллерией обстреливали гражданскую инфраструктуру общины.

В результате атаки захватчиков погиб мирный житель, было повреждено по меньшей мере семь частных домов и два транспортных средства, отмечает ОГП.

Фото: ОГП

Расстояние от Великой Писаревки до российско-украинской границы составляет около 3 км.

Карта: Deepstate

5 февраля захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" город Ворожба в Сумской области, погиб человек, ранен.

Читайте также: РФ ударила из "Ураганов" по Заре в Донецкой области: погиб один человек, двое раненых: фото