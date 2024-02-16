Оккупанты с территории РФ шесть часов били по Сумщине – есть погибший, разрушения: фото
Российские захватчики в течение шести часов из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру поселка городского типа Большая Писаревка Сумской области – в результате погиб мирный житель, есть разрушения. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Максимальное предусмотренное наказание – пожизненное заключение.
По данным следствия, российские захватчики в течение шести часов с территории РФ артиллерией обстреливали гражданскую инфраструктуру общины.
В результате атаки захватчиков погиб мирный житель, было повреждено по меньшей мере семь частных домов и два транспортных средства, отмечает ОГП.
Расстояние от Великой Писаревки до российско-украинской границы составляет около 3 км.
- 5 февраля захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" город Ворожба в Сумской области, погиб человек, ранен.
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