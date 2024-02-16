Окупанти з території РФ шість годин били по Сумщині – є загиблий, руйнування: фото
Російські загарбники впродовж шести годин з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру селища міського типу Велика Писарівка на Сумщині – у результаті загинув мирний мешканець, є руйнування. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Максимальне передбачене покарання – довічне ув'язнення.
За даними слідства, російські загарбники впродовж шести годин з території РФ артилерією обстрілювали цивільну інфраструктуру громади.
Унаслідок атаки загарбників загинув мирний мешканець, було пошкоджено щонайменше сім приватних будинків та дві транспортні засоби, зазначає ОГП.
Відстань від Великої Писарівки до російсько-українського кордону складає близько 3 км:
- 5 лютого загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" місто Ворожба у Сумській області, загинула людина, є поранений.
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