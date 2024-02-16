Окупанти з території РФ шість годин били по Сумщині – є загиблий, руйнування: фото

Розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством

Фото: ОГП

Російські загарбники впродовж шести годин з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру селища міського типу Велика Писарівка на Сумщині – у результаті загинув мирний мешканець, є руйнування. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Максимальне передбачене покарання – довічне ув'язнення.

За даними слідства, російські загарбники впродовж шести годин з території РФ артилерією обстрілювали цивільну інфраструктуру громади.

Унаслідок атаки загарбників загинув мирний мешканець, було пошкоджено щонайменше сім приватних будинків та дві транспортні засоби, зазначає ОГП.

Фото: ОГП

Відстань від Великої Писарівки до російсько-українського кордону складає близько 3 км:

Карта: Deepstate

5 лютого загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" місто Ворожба у Сумській області, загинула людина, є поранений.

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