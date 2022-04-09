Оккупанты сбрасывают на Харьков бомбы на парашютах: людей просят не приближаться к ним

Российские оккупанты сбрасывают на Харьков бомбы на парашютах. Мэр города Игорь Терехов призвал харьковчан не приближаться к таким снарядам и сразу сообщать о них спасателям.

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В своем видеообращении Терехов сказал, что все полтора месяца войны российские оккупанты бомбят Харьков, но в последние два дня наряду с минами, снарядами и "градами" город сталкивается с бомбардировками новыми видами бомб, которые агрессор спускает на парашютах.

"Прошу вас ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям по телефону 101 и 112", – сказал Терехов.

Впервые новое вооружение в виде снарядов, спускающихся на парашютах, оккупанты применили в Киеве 18 марта:

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Оксана Житнюк

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