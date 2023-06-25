На Марьинском направлении российские оккупанты сбросили на позиции Вооруженных Сил Украины химический боеприпас, но ветер был в сторону россиян. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

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По словам спикера, в минувшие сутки оккупанты штурмовали Марьинку – состоялось 13 боестолкновений. Враг получил отпор и отошел.

Применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию, на Марьинском направлении враг совершил более 440 обстрелов.

"Зафиксирован факта сброса на одну из позиций запрещенного химического боеприпаса – аэрозолього, удушающего действия. Ветер был в сторону противника", – сообщил Шершень.

24 июня Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед.

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