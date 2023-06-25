Окупанти скинули на ЗСУ хімічний боєприпас. Вітер був у бік росіян – спікер

На Мар'їнському напрямку російські окупанти скинули на позиції Збройних сил України хімічний боєприпас, але вітер був у бік росіян. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

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За словами спікера, минулої доби окупанти штурмували Мар'їнку – відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог отримав відсіч і відійшов.

Застосовуючи танки, РСЗВ та ствольну артилерію, на Мар'їнському напрямку ворог здійснив понад 440 обстрілів.

"Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу – аерозолього, задушливої дії. Вітер був у бік противника", – повідомив Шершень.

24 червня Східне угруповання військ почало наступ на кількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є поступ уперед.

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