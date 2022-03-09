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Российские оккупанты авиабомбами уничтожили детскую больницу в Мариуполе – видео

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 16:52
Российские оккупанты авиабомбами уничтожили детскую больницу в Мариуполе – видео - Фото
Скриншот видео, выложенного Мариупольским горсоветом

Российские оккупанты целенаправленно разбомбили детскую больницу в Мариуполе. Об этом сообщает Telegram-канал Мариупольского горсовета.

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"Фашисты из РФ... Российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные", – говорится в сообщении.

Корпус медицинского учреждения, в котором еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется: "Никогда не забудем. Никогда не простим этим подонкам".

По данным бывшего замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, российские оккупанты нанесли артудар по роддому №2 в Мариуполе. "Со слов очевидцев, роддом больше не существует, много раненых и убитых женщин... Россияне, вы будете гореть в аду", – написал он в Facebook.

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Валерия Кондратова
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мариуполь война с россией
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