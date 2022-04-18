Оккупанты снова обстреляли жилые районы Харькова: трое погибших

Российские оккупанты нанесли удар еще по одному району Харькова — Немышлянскому. По предварительной информации, три человека погибли. Количество раненых устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, обстрел был совершен 18 апреля, около 10:30.

Снаряд упал возле жилого дома, что привело к его частичному разрушению и повреждению соседних.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне обстреляли Основянский и Немышлянский районы, а также центральную часть города. Снаряды упали прямо у домов, на детские площадки, возле пунктов выдачи гуманитарной помощи. Погибли три человека, пострадали – 15, среди них – 14-летний ребенок.

Синегубов отметил, что ЗСУ одерживают немало побед, в том числе и на Изюмском направлении. Например, сегодня в районе Балаклеи ВСУ сбили вражеский самолет. Бои продолжаются, местные власти эвакуируют население Лозовой и Барвенкового. Уже выехали 54 000 человек, сказал глава ОВА.

В воскресенье под обстрел попала центральная часть Харькова. Погибли пять человек, 13 получили ранения.

Вечером того же дня стало известно, что Вооруженные силы Украины провели несколько успешных операций в Харьковской области, оттеснив оккупантов далее от областного центра.





Вадим Ребрина

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