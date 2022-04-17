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Россия снова обстреляла центр Харькова: погибли пять человек

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 16:12
Россия снова обстреляла центр Харькова: погибли пять человек - Фото
Архивное фото: ГСЧС в Харьковской области

Центральная часть Харькова попала под российский обстрел днем в воскресенье, сообщило "Суспільне Харків".

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По состоянию на 15:00 известно о пяти погибших и 13 раненых. На месте обстрела работают спасатели, сообщил Департамент здравоохранения обладминистрации.

Стреляли из реактивных систем залпового огня.

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  • 15 апреля в результате обстрела одного из жилых районов Харькова погибли 7 человек, в том числе семимесячный ребенок, еще 34 были ранены.
  • 16 апреля в Харькове из-за обстрела погиб один человек, 18 были ранены.
  • Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова без необходимости не выходить на улицы.
Андрей Водяный
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