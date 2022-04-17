Россия снова обстреляла центр Харькова: погибли пять человек
17.04.2022, 16:12
Архивное фото: ГСЧС в Харьковской области
Центральная часть Харькова попала под российский обстрел днем в воскресенье, сообщило "Суспільне Харків".
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По состоянию на 15:00 известно о пяти погибших и 13 раненых. На месте обстрела работают спасатели, сообщил Департамент здравоохранения обладминистрации.
Стреляли из реактивных систем залпового огня.
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