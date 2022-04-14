Оккупанты создали в Херсоне аналог донецкой "Изоляции", там пытают людей – Денисова
Российские оккупанты создали в Херсоне аналог донецкой тюрьмы "Изоляция", и пытают там людей, которые сопротивляются захватчикам. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
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По информации омбудсмена, россияне продолжают похищать активистов с проукраинской позицией – в заложниках у оккупантов находятся 137 человек, в том числе четыре журналиста.
"Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом", – сообщила Денисова.
Омбудсмен отметила, что Херсон и область находятся на грани гуманитарной катастрофы.
"106 населенных пунктов без электроэнергии. Все меньше становится продуктов и лекарств, а российские захватчики забирают у населения последнее", – написала Денисова.
В области нет жизненно необходимых медицинских препаратов для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.
Как сообщила омбудсмен, на днях оккупанты захватили гуманитарный хаб в Херсоне, организованный для помощи горожанам и медицинским учреждениям области – россияне забрали лекарства, детское питание и памперсы.
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