Оккупанты создали в Херсоне аналог донецкой "Изоляции", там пытают людей – Денисова

Российские оккупанты создали в Херсоне аналог донецкой тюрьмы "Изоляция", и пытают там людей, которые сопротивляются захватчикам. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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По информации омбудсмена, россияне продолжают похищать активистов с проукраинской позицией – в заложниках у оккупантов находятся 137 человек, в том числе четыре журналиста.

"Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом", – сообщила Денисова.

Омбудсмен отметила, что Херсон и область находятся на грани гуманитарной катастрофы.

"106 населенных пунктов без электроэнергии. Все меньше становится продуктов и лекарств, а российские захватчики забирают у населения последнее", – написала Денисова.

В области нет жизненно необходимых медицинских препаратов для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.

Как сообщила омбудсмен, на днях оккупанты захватили гуманитарный хаб в Херсоне, организованный для помощи горожанам и медицинским учреждениям области – россияне забрали лекарства, детское питание и памперсы.

СПРАВКА. "Изоляция" – тюрьма/пыточная гибридной армии РФ на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010-го по весну 2014 года там работал одноименный арт-фонд, который при оккупации разграбили. С июля 2014-го территорию занял "батальон Восток" и спецслужбы РФ. Через нее прошли >3500 человек, половина из них гражданские. О том, что происходило в первые годы войны в "Изоляции", в том числе о задержанном в столице подозреваемом, Станислав Асеев написал в книге "Светлый путь: история одного концлагеря".

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Наталия Медведева

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