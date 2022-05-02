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Оккупанты стреляли ракетами по предприятию в Николаеве, но не попали – Ким

02.05.2022, 22:17
Оккупанты стреляли ракетами по предприятию в Николаеве, но не попали – Ким - Фото
Фото: ГСЧС

Глава Николаевской ОВА сообщил о безуспешном ракетном обстреле российскими оккупантами одного из предприятий в городе. По объекту не попали, жертв нет. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"По одному из предприятий Николаева был нанесен ракетный удар. Жертв по состоянию на сейчас нет. По этому объекту вообще не попали...", – сказал Ким.

На вопрос, что с Очаковом, потому что тоже была информация о взрывах в городе, он ответил: "Там попало в воду".

Также глава ОВА сообщил, что город решает проблему с питьевой водой. На соответствующий проект выделяет средства Кабмин.

Кроме того, Ким подтвердил планы Николаева открыть курортный сезон. 

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сегодня вечером оккупанты обстреляли Корабельный район города.

"В результате обстрела там загорелись три металлических бытовых вагончика. Через полчаса спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области пожар потушили. Жертв и пострадавших нет", – написал он.

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Вадим Ребрина
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Николаев виталий ким
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