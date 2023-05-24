Оккупанты ударили дронами по Купянскому району: фото последствий
24.05.2023, 11:08
Фото: Харьковская областная прокуратура
24 мая, около 03:20, российские военные запустили по Купянскому району Харьковской области шесть БПЛА. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебные заведения, дом культуры. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Враг атаковал Великобурлукскую громаду, уточнили в Офисе генпрокурора.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
- Ночью 20 мая российские оккупанты атаковали дронами Киев. Силы противовоздушной обороны сбили все воздушные цели.
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