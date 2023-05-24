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Окупанти вдарили дронами по Куп‘янському району: фото наслідків

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 11:08
Окупанти вдарили дронами по Куп‘янському району: фото наслідків - Фото
Фото: Харківська обласна прокуратура

24 травня, близько 03:20, російські військові запустили по Куп‘янському району Харківщини шість БПЛА. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, навчальні заклади, Будинок культури. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Ворог атакував Великобурлуцьку громаду, уточнили в Офісі генпрокурора.

Окупанти вдарили дронами по Куп‘янському району: фото наслідків

Окупанти вдарили дронами по Куп‘янському району: фото наслідків

Окупанти вдарили дронами по Куп‘янському району: фото наслідків

Окупанти вдарили дронами по Куп‘янському району: фото наслідків

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

  • Вночі 20 травня російські окупанти атакували дронами Київ. Сили протиповітряної оборони збили усі повітряні цілі. 
Вадим Ребрина
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БПЛАКуп‘янськ
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